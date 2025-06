Ostatni dzwonek na złożenie sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej

Choć ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje od 22 maja 2023 roku, dla wielu fundacji rodzinnych bieżący rok jest pierwszym, w którym są one zobowiązane do zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz złożenia dokumentów do sądu. Warto dopełnić ją w sposób prawidłowy. W artykule tłumaczymy, które fundacje są zobligowane do zatwierdzenia i złożenia dokumentów finansowych, jak powinny to zrobić oraz opisujemy konsekwencje, jakie mogą ponieść podmioty zaniedbujące ten obowiązek.