Polski przedsiębiorca coraz częściej zadaje sobie pytanie: jak ochronić dorobek życia, kiedy nadejdzie moment przekazania go kolejnemu pokoleniu? W świecie, w którym zmiany gospodarcze są szybkie, a konflikty rodzinne potrafią rozbić nawet najlepiej prosperujący biznes, sama dobra wola nie wystarczy. Potrzebne jest narzędzie prawne, które nie tylko zabezpieczy firmę przed rozdrobnieniem udziałów, ale także pozwoli zachować jedność rodziny wokół majątku. Takim instrumentem stała się fundacja rodzinna – instytucja prawna, która weszła do polskiego porządku prawnego w 2023 roku i od początku budzi ogromne zainteresowanie wśród właścicieli firm rodzinnych. Fundacja rodzinna nie jest kolejną „modą” czy przejściowym rozwiązaniem. To przemyślany mechanizm, który pozwala oddzielić zarządzanie majątkiem od bieżących interesów członków rodziny i chronić go w długiej perspektywie.