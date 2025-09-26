Rzeczpospolita
Test zaspokojenia – ważna zmiana w postępowaniu restrukturyzacyjnym

23 sierpnia weszła w życie nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego. Wprowadziła ona test zaspokojenia – dokument, do którego wgląd będą mieli wierzyciele, sporządzany w toku postępowania i udostępniany wierzycielom.

Publikacja: 26.09.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Norbert Frosztęga, Wojciech Pustelnik

SPIS TREŚCI

  1. Głosowanie nad propozycjami układowymi
  2. Test zaspokojenia – pomoc przy wyborze
  3. Test zaspokojenia – ocena regulacji
  4. Test zaspokojenia – podsumowanie

Postępowanie restrukturyzacyjne to jeden z takich obszarów, w których prawo spotyka się z ekonomią. Ten alians dwóch dyscyplin powoduje, że przepisy Prawa restrukturyzacyjnego często znajdują się w  orbicie zainteresowania różnych grup interesów. W efekcie, od ustawodawcy nierzadko oczekuje się takich bądź innych zmian brzmienia ustawy, aby w zmieniających się warunkach gospodarczych lepiej realizowała stawiane przed nią cele (uchronienie dłużnika przed upadłością, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli). Skutek jest taki, że Prawo restrukturyzacyjne podlega nieustannym przeobrażeniom. Ostatnia nowelizacja z 25 lipca 2025 r., implementująca unijną dyrektywę w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej gruntownie zmieniła istotne elementy procedury, w tym wprowadziła całkowite novum – test zaspokojenia. To zaś ważna informacja przede wszystkim dla wierzycieli uczestniczących w procedurze restrukturyzacji swojego dłużnika – uzyskają wgląd do dokumentu, który będzie zawierał ocenę sensu prowadzenia całej restrukturyzacji z punktu widzenia ekonomicznego oraz porównanie poziomu prognozowanego zaspokojenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

