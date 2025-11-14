Teresa Siudem: Czy e-mail między przedsiębiorcami wystarczy?

Zwykle umowa kojarzy się z dokumentem „papierowym”, opatrzonym własnoręcznym podpisem stron. Jednak w obrocie gospodarczym taką formę przybierają najpoważniejsze kontrakty, opiewające na znaczne sumy. Częściej do zawarcia umowy dochodzi w uproszczonej formie. Czasami wystarczy wymiana e-maili między kontrahentami, a nawet wymiana SMS-ów, by umowa była skuteczna. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego. Tymczasem gdy dochodzi do sporu między nimi, kluczową rolę odgrywają dowody z dokumentów. Kodeks cywilny w art. 773 uznaje za dokument nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Dokumentem może być więc e-mail, a nawet SMS, jeśli zostały odpowiednio zapisane.