Teresa Siudem: Czy e-mail między przedsiębiorcami wystarczy?

Tylko dla niektórych kontraktów przewidziana jest szczególna forma i jeśli nie zostanie zachowana, taka umowa jest nieważna.

Publikacja: 14.11.2025 06:00

Czy e-mail między przedsiębiorcami wystarczy?

Czy e-mail między przedsiębiorcami wystarczy?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Zwykle umowa kojarzy się z dokumentem „papierowym”, opatrzonym własnoręcznym podpisem stron. Jednak w obrocie gospodarczym taką formę przybierają najpoważniejsze kontrakty, opiewające na znaczne sumy. Częściej do zawarcia umowy dochodzi w uproszczonej formie. Czasami wystarczy wymiana e-maili między kontrahentami, a nawet wymiana SMS-ów, by umowa była skuteczna. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość tego. Tymczasem gdy dochodzi do sporu między nimi, kluczową rolę odgrywają dowody z dokumentów. Kodeks cywilny w art. 773 uznaje za dokument nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Dokumentem może być więc e-mail, a nawet SMS, jeśli zostały odpowiednio zapisane.

