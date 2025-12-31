Niemożliwość świadczenia w orzecznictwie

Zupełność tego stanu oznacza niemożność zaspokojenia wierzyciela w jakikolwiek sposób, zaś trwałość oznacza niezmienność w czasie wchodzącym w rachubę z punktu widzenia interesu wierzyciela lub z uwagi na naturę zobowiązania.



Niemożliwość świadczenia ma obiektywny charakter, który wyraża się w tym, że nie tylko dłużnik, ale też każda inna osoba nie są w stanie zachować się w sposób zgodny z treścią zobowiązania, ponieważ z przyczyn o charakterze powszechnym lub dotyczących sytuacji dłużnika świadczenie jest niewykonalne (wyrok SN z 15 listopada 2013 r., V CSK 500/12, wraz z orzecznictwem powołanym w jego uzasadnieniu, zob. w szczególności wyrok SN z 5 grudnia 2000 r., V CKN 150/00, LEX nr 548768, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl, poza wyraźnie wskazanymi źródłami).