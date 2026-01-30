Nowe obowiązki budowlane w czasach zagrożeń

1 stycznia 2025 roku weszła w życie ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, której celem jest podniesienie poziomu ochrony obywateli w sytuacji zagrożeń naturalnych oraz przygotowanie do realizacji zadań obrony cywilnej w czasie stanu wojennego i w czasie wojny. Równolegle, ustawa z 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 7 stycznia br.) wprowadziła szereg istotnych modyfikacji, które bezpośrednio wpływają na sposób projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Dodatkowo, rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków wyznaczania budynków użyteczności publicznej, w których zapewnia się budowle ochronne (weszło w życie 21 sierpnia 2025 r.), precyzuje wymagania dotyczące obiektów zbiorowej ochrony. Te zmiany legislacyjne, wraz z obowiązującą od 7 września 2025 r. tzw. specustawą obronnościową odpowiadają na rosnące zagrożenia, przede wszystkim militarne. Chociaż obciążają inwestorów nowymi obowiązkami, otwierają również przed nimi nowe możliwości.