Kiedy członek zarządu faktycznie posiada mandat do pełnienia funkcji?

Od tego, czy spółka ma prawidłowo ustanowiony organ reprezentacji, zależy wiele fundamentalnych dla spółki kwestii.

Publikacja: 30.01.2026 05:40

Foto: Adobe Stock

Maciej A. Szewczyk, Izabela Zielińska-Barłożek

SPIS TREŚCI

  1. Powołanie członka zarządu
  2. Charakter prawny zgody powoływanego
  3. Powołanie konkludentne członków zarządu
  4. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu
  5. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Dwie kwestie mają szczególną doniosłość: po pierwsze – czy spółka może w sposób ważny i skuteczny dokonywać czynności prawnych oraz po drugie – czy czynności prawne dokonywane przez innych wobec spółki wywierają skutek prawny. Kluczowe jest tu określenie, kto właściwie wchodzi w skład zarządu spółki i czy jego (jej) powołanie jest skuteczne. Choć zmiany w składzie organów spółek kapitałowych są najczęściej powtarzaną czynnością z zakresu prawa korporacyjnego, to jest to zarazem rodzaj czynności, które dość często nastręczają praktycznych trudności. Zarazem, w toku badań prawnych (due diligence) to właśnie w odniesieniu do powołań, odwołań i rezygnacji, a także związanej z nimi problematyki mandatu członków zarządu, najczęściej ujawniane są nieprawidłowości.

e-Wydanie