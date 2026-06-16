Rzeczpospolita
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Świadczenie z fundacji rodzinnej – majątek osobisty czy wspólny

Brak doprecyzowania odnośnie do klasyfikacji świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów fundacji rodzinnych może powodować powstawanie konfliktów i roszczeń, które będą dzielić i uszczuplać budowany przez dekady majątek rodzinny.

Publikacja: 16.06.2026 04:40

Świadczenie z fundacji rodzinnej – majątek osobisty czy wspólny

Świadczenie z fundacji rodzinnej – majątek osobisty czy wspólny

Foto: Adobe Stock

Piotr Aleksiejuk

W maju instytucja fundacji rodzinnej obchodziła swoje trzecie urodziny (ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie 22 maja 2023 r.). Rozwiązanie, które miało być remedium na wyzywania polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, solidnie wypracowuje swoją pozycję w świadomości właścicieli firm rodzinnych, o czym świadczą statystyki. Również organy skarbowe, poprzez wytyczne zakreślane w ramach indywidualnych interpretacji podatkowych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i opinii zabezpieczających wydawanych przez Krajową Administrację Skarbową, sprzyjają fundatorom. Szacuje się, że ok. 75 proc. wydanych interpretacji jest pozytywnych, tj. fiskus podziela w nich stanowisko wnioskodawców. Po zawetowanej przez prezydenta w listopadzie 2025 r. próbie nowelizacji przepisów podatkowych odnoszących się do fundacji rodzinnej w grudniu 2025 r. rozpoczęły się prace konsultacyjne nad kompleksową nowelizacją ustawy o fundacji rodzinnej. Proces nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest realizacją przepisu ustawowego, tj. art. 143 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, zgodnie z którym po trzech latach obowiązywania ustawy mają zostać przygotowane przez Radę Ministrów kompleksowe oceny i propozycje zmian.

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