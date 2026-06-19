Główne wyzwania i bolączki przedsiębiorców
Podatki, składki, kontrole, zmieniające się przepisy. Do tego sprawy kadrowe, w tym motywowanie pracowników, którzy – im większy mają potencjał – tym większe mają wymagania. Trzeba jeszcze pilnować płynności finansowej i kosztów, by komornik nie zapukał do drzwi lub – co gorsza – nad firmą nie zawisło widmo upadłości. A z tym wiążą się odpowiedzialność i duży stres.
Kolejnym kluczowym problemem są klienci – jak ich zatrzymać i jak zdobyć nowych? Tym bardziej że konkurencja „nie śpi” i nieustannie próbuje wzmocnić swoją pozycję, spoglądając w naszą stronę. A jeśli biznes prowadzony jest jako firma rodzinna, dochodzą jeszcze konflikty z bliskimi, których bardzo trudno uniknąć. Nie jest też łatwo oddzielić pracę od życia prywatnego.
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Oczywiście zakres zadań i odpowiedzialności zależy od rozmiaru firmy – w dużych przedsiębiorstwach stery przejmują menedżerowie. Ale nawet wówczas nie można przestać myśleć o firmie i zwyczajnie sobie odpuścić. Przedsiębiorcą jest się przez 24 godziny na dobę.
O problemach, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy oraz sposobach ich rozwiązywania piszemy w dzisiejszym „Tygodniku Przedsiębiorców”.
Zapraszam do lektury.
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