Nowe zasady raportowania ważnych informacji przez spółki giełdowe

Najistotniejsza zmiana w rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku MAR (Rozporządzenie MAR) wprowadzona przez Listing Act (czyli pakiet regulacyjny, który ma ułatwić przedsiębiorcom wchodzenie na rynki publiczne w Unii Europejskiej), dotyczy obowiązków raportowych w zakresie informacji poufnych powstających w tzw. procesach rozciągniętych w czasie (ang. protracted process). Definicja informacji poufnej pozostaje bez zmian. Nadal musi ona spełniać kryteria precyzyjności, istotności, niepublicznego charakteru oraz potencjalnego wpływu na cenę instrumentów finansowych. Jednak zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, spod obowiązku raportowania wyłączone będą informacje poufne dotyczące etapów pośrednich procesu rozciągniętego w czasie.