Rzeczpospolita
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Nowe zasady raportowania ważnych informacji przez spółki giełdowe

5 czerwca 2026 r. weszły w życie kluczowe zmiany do rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku MAR wynikające z Listing Act. Nowe przepisy zmieniają zasady raportowania informacji poufnych przez emitentów.

Publikacja: 26.06.2026 05:40

Nowe zasady raportowania ważnych informacji przez spółki giełdowe

Nowe zasady raportowania ważnych informacji przez spółki giełdowe

Foto: Adobe Stock

Marcin Pietkiewicz, Katarzyna Jaroszyńska--Lewandowska

SPIS TREŚCI

  1. Przesłanki opóźnienia publikacji
  2. Trzy kategorie procesów rozciągniętych w czasie
  3. Obowiązek zachowania poufności
  4. Jak zarządzać informacją poufną
  5. Nowe zasady raportowania ważnych informacji przez spółki giełdowe – podsumowanie

Najistotniejsza zmiana w rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku MAR (Rozporządzenie MAR) wprowadzona przez Listing Act (czyli pakiet regulacyjny, który ma ułatwić przedsiębiorcom wchodzenie na rynki publiczne w Unii Europejskiej), dotyczy obowiązków raportowych w zakresie informacji poufnych powstających w tzw. procesach rozciągniętych w czasie (ang. protracted process). Definicja informacji poufnej pozostaje bez zmian. Nadal musi ona spełniać kryteria precyzyjności, istotności, niepublicznego charakteru oraz potencjalnego wpływu na cenę instrumentów finansowych. Jednak zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, spod obowiązku raportowania wyłączone będą informacje poufne dotyczące etapów pośrednich procesu rozciągniętego w czasie.

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