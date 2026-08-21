Rzeczpospolita
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Członek zarządu musi wykazać, że nie odpowiada za długi spółki

Uwolnienie się członków zarządu od odpowiedzialności za nieściągalny dług spółki wymaga ich aktywnego działania i wykazania przesłanek z art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Publikacja: 21.08.2026 04:40

Członek zarządu musi wykazać, że nie odpowiada za długi spółki

Członek zarządu musi wykazać, że nie odpowiada za długi spółki

Foto: Adobe Stock

Michał Majnusz

Przy bezskuteczności egzekucji długu z majątku spółki oddalenie powództwa względem byłego członka zarządu wymaga udowodnienia, że w czasie kiedy powstał dług sytuacja finansowa spółki umożliwiała zaspokojenie dłużnika i tym samym brak było podstaw do ogłoszenia upadłości lub jeżeli przesłanki upadłości zostały spełnione, to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy byłego członka zarządu. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2025 r. o sygn. akt. II CSKP 197/23.

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