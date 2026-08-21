Członek zarządu musi wykazać, że nie odpowiada za długi spółki

Przy bezskuteczności egzekucji długu z majątku spółki oddalenie powództwa względem byłego członka zarządu wymaga udowodnienia, że w czasie kiedy powstał dług sytuacja finansowa spółki umożliwiała zaspokojenie dłużnika i tym samym brak było podstaw do ogłoszenia upadłości lub jeżeli przesłanki upadłości zostały spełnione, to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy byłego członka zarządu. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2025 r. o sygn. akt. II CSKP 197/23.