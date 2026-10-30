Teresa Siudem: AI w biznesie - między szansą a ryzykiem

Rozwój technologii nabiera tempa, a firmy coraz śmielej wdrażają nowe rozwiązania. Prym wiedzie sztuczna inteligencja, która przynosi wiele korzyści, ale jednocześnie stwarza nowe ryzyka. Przykładem są agenci AI, którzy mogą samodzielnie planować i wykonywać zadania służące realizacji wyznaczonego im celu. W tym kontekście szczególnie istotne są cyberzagrożenia: wystarczy ukryta instrukcja w e-mailu, dokumencie lub na stronie internetowej, by agent AI zaczął działać wbrew intencjom użytkownika. Jeśli ma szerokie uprawnienia, może wykonać nieautoryzowane operacje, ujawnić lub zmodyfikować dane, a nawet otworzyć drogę do ataku na kolejne systemy.