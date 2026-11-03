Rzeczpospolita
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EUDR. Coraz mniej czasu na uporządkowanie łańcucha dostaw

EUDR został odroczony, ale nie odwołany. Już od 30 grudnia br. firmy handlujące na rynku UE bydłem, kakao, kawą, olejem palmowym, kauczukiem, soją i drewnem będą musiały posiadać dowody, że produkcja tych towarów nie przyczyniła się do niszczenia lasów.

Publikacja: 03.11.2026 05:50

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EUDR obejmuje siedem tzw. towarów odnośnych: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, kauczuk, soję i drew

EUDR obejmuje siedem tzw. towarów odnośnych: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, kauczuk, soję i drewno.

Foto: Adobe Stock

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Marzena Kidacka, Marcin Rozbicki

Przedsiębiorcy dostali więcej czasu na przygotowanie się do EUDR, ale dla średnich i dużych firm ten dodatkowy czas szybko się kończy. Zasadnicze obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. w sprawie produktów niepowodujących wylesiania i degradacji lasów zaczną być stosowane od 30 grudnia 2026 r. Dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które posiadały taki status najpóźniej 31 grudnia 2024 r., termin został przesunięty do 30 czerwca 2027 r. Późniejszy termin nie ma jednak zastosowania do produktów objętych wcześniej rozporządzeniem (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r., czyli EUTR.

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