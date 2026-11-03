Rzeczpospolita
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Sprawozdawczość ESG – od obowiązku do strategicznego podejścia

Zmiany regulacyjne sprawiły, że część firm może odstąpić od raportowania zrównoważonego rozwoju. Nie oznacza to jednak końca ESG, a przesuwa akcent z obowiązku na świadome zarządzanie ryzykiem i długoterminową, odporną strategię.

Publikacja: 03.11.2026 05:00

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Zmniejszenie presji regulacyjnej dotyczącej raportowania niefinansowego nie oznacza spadku znaczenia

Zmniejszenie presji regulacyjnej dotyczącej raportowania niefinansowego nie oznacza spadku znaczenia zrównoważonego rozwoju i ESG.

Foto: Adobe Stock

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Gabriela Torz

Dla większości organizacji kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG pojawiły się w momencie, gdy zaczęto mówić o obowiązkowym raportowaniu w związku z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Nic więc dziwnego, że przez wielu zostało ono utożsamione z kolejnym wymogiem regulacyjnym – do tego kosztownym, złożonym i często „niewygodnym”. Taki obraz jest jednak uproszczeniem i spłyceniem sensu zrównoważonego rozwoju. ESG nigdy nie było wyłącznie raportowaniem. Od początku stanowiło narzędzie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, jego ryzykiem oraz relacją z otoczeniem w zmiennym otoczeniu biznesowym.

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