Teresa Siudem: Sztuczna inteligencja pod kontrolą

Korzystanie ze sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej powszechne. Nic w tym dziwnego: pracownicy szukają sposobów na lepsze i szybsze wykonywanie swoich obowiązków. Wiele firm udostępnia już narzędzia AI swoim zespołom, ale nie wszystkie określają zasady korzystania z nich. Zdarza się też, że pracownicy używają narzędzi AI niezatwierdzonych w organizacji, np. korzystając z prywatnych kont. Jest to sytuacja ryzykowna, ponieważ firma traci kontrolę nad tym, jakie informacje i dane trafiają do narzędzi AI. Korzystanie z AI poza zasadami przyjętymi w organizacji ma już nawet swoją nazwę – shadow AI.