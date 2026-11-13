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Teresa Siudem: Sztuczna inteligencja pod kontrolą

Narzędzia AI coraz powszechniej trafiają do codziennej pracy, ale organizacje nie zawsze są świadome skali i sposobu ich wykorzystania przez pracowników. A powinny.

Publikacja: 13.11.2026 06:00

Jak kontrolować korzystanie z AI przez pracowników?

Jak kontrolować korzystanie z AI przez pracowników?

Foto: Adobe Stock

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Teresa Siudem

Korzystanie ze sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej powszechne. Nic w tym dziwnego: pracownicy szukają sposobów na lepsze i szybsze wykonywanie swoich obowiązków. Wiele firm udostępnia już narzędzia AI swoim zespołom, ale nie wszystkie określają zasady korzystania z nich. Zdarza się też, że pracownicy używają narzędzi AI niezatwierdzonych w organizacji, np. korzystając z prywatnych kont. Jest to sytuacja ryzykowna, ponieważ firma traci kontrolę nad tym, jakie informacje i dane trafiają do narzędzi AI. Korzystanie z AI poza zasadami przyjętymi w organizacji ma już nawet swoją nazwę – shadow AI.

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