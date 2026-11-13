Rzeczpospolita
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Obowiązki informacyjne przedsiębiorców – jakie dane trzeba ujawniać?

Dane w stopce e-maila, na papierze firmowym i stronie internetowej to nie formalność. Przepisy wskazują, jakie informacje musi ujawniać przedsiębiorca i jakie ryzyka wiążą się z ich pominięciem.

Publikacja: 13.11.2026 05:50

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców – jakie dane trzeba ujawniać?

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców – jakie dane trzeba ujawniać?

Foto: Adobe Stock

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Zuzanna Kaczmarczyk

Brak wymaganych danych może skutkować grzywną, a przy sprzedaży konsumenckiej uchybienia informacyjne mogą wpływać nawet na to, czy umowa zostanie zawarta. Punktem wyjścia jest jednak prostsze pytanie: jakie minimum informacji powinna przekazywać spółka, gdy występuje na zewnątrz, niezależnie od tego, czy jej odbiorcą jest przedsiębiorca, konsument czy organ administracji?

Odpowiedź wymaga rozróżnienia danych identyfikujących przedsiębiorcę od informacji zależnych od rodzaju działalności i sposobu zawierania umów. Pierwszą warstwę tworzą Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks spółek handlowych oraz Prawo przedsiębiorców. Kolejne wynikają między innymi z przepisów o usługach elektronicznych, ochronie danych osobowych i ochronie konsumentów. Artykuł koncentruje się na podstawowym standardzie komunikacji spółek handlowych adresowanej na zewnątrz, nie stanowi jednak katalogu wszystkich obowiązków sektorowych, sprawozdawczych ani informacyjnych wobec organów i wspólników. Rozbudowane wymogi dotyczące sprzedaży internetowej są tu uzupełnieniem, a nie osią rozważań.

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