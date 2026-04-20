Optymalizacja procesów produkcyjnych z ulgą na robotyzację

Skuteczne i bezpieczne korzystanie z ulg podatkowych zależy m.in. od starannie prowadzonej ewidencji prac, co ogranicza ryzyko zakwestionowania ich przez urzędy skarbowe.

Zarówno duże, jak i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne zauważają konieczność automatyzacji przynajmniej części realizowanych procesów. Rosnące koszty energii, dążenie do minimalizacji błędów jakościowych i zwiększenie odporności łańcuchów produkcyjnych skłaniają branżę do implementacji takich rozwiązań jak linie autonomiczne czy systemy zrobotyzowane. Jak wskazują dane Międzynarodowej Federacji Robotyki, w 2024 r. na całym świecie zainstalowano 542 tys. nowych robotów przemysłowych, co stanowi drugi najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich 10 lat (https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years). Podczas gdy w ujęciu globalnym liczba stosowanych maszyn rośnie, w Polsce tempo robotyzacji od kilku lat spada. Co więcej, polskie fabryki są znacznie mniej zautomatyzowane w porównaniu z zakładami produkcyjnymi w Czechach czy Niemczech, co jest wynikiem m.in. niskiej świadomości istnienia narzędzi umożliwiających zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.