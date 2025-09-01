Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Test rzeczywistej działalności w reorganizacji – substancja czy pozór

Przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej służy ochronie przed wyłudzeniami. Jest ona istotna również przy ocenie możliwości skorzystania z różnych preferencji podatkowych i przy zmianach struktury kapitałowej.

Publikacja: 01.09.2025 05:20

Test rzeczywistej działalności w reorganizacji – substancja czy pozór

Test rzeczywistej działalności w reorganizacji – substancja czy pozór

Foto: Adobe Stock

Monika Grobelska, Anna Turska-Tomczykowska

SPIS TREŚCI

  1. Prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej 
  2. Zmiany w strukturze kapitałowej – dzielona substancja majątkowo-osobowa
  3. Test rzeczywistej działalności w reorganizacji zdaniem autorek

Przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej na stałe wpisała się w krajobraz przepisów podatkowych i służy generalnie ochronie przed wyłudzeniami. Jej spełnienie wiąże się z możliwością zastosowania preferencji podatkowych m.in. w podatku u źródła, podatku od przerzuconych dochodów, podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych czy w modelu polskiej spółki holdingowej.

Zagadnienie to jest równie istotne przy zmianach struktury kapitałowej (reorganizacjach). W praktyce problematyczne okazują się przypadki, gdy polskie grupy kapitałowe przeprowadzają reorganizacje z udziałem podmiotów zagranicznych w krajach o korzystniejszych systemach podatkowych (takich jak np. Luksemburg, Cypr, Estonia czy Holandia), bez zapewnienia im funkcji, zasobów i odpowiedniego uzasadnienia gospodarczego. Organy podatkowe – zarówno w Polsce, jak i za granicą – są coraz bardziej wyczulone na tego typu zabiegi, a implementacja unijnych dyrektyw np. DAC6, GAAR czy ATAD tylko ułatwia identyfikację struktur nieposiadających dostatecznej substancji. Co więcej, brak (istotnej) rzeczywistej działalności może skutkować nie tylko odmową zwolnień lub neutralności, ale również zakwestionowaniem skutków reorganizacji jako całości, włącznie z nałożeniem dodatkowych zobowiązań podatkowych, odsetek i sankcji.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Kontrakty terminowe nie zawsze wykluczają z estońskiego CIT
CIT
Kontrakty terminowe nie zawsze wykluczają z estońskiego CIT
Faktoring pełny – kredyt czy cesja
CIT
Faktoring pełny – kredyt czy cesja
Zmiany w fundacjach rodzinnych. Będzie uszczelnienie przed nadużyciami
CIT
Zmiany w fundacjach rodzinnych. Będzie uszczelnienie przed nadużyciami
Korzystasz z usług wspólnika? Masz problem z estońskim CIT
CIT
Korzystasz z usług wspólnika? Masz problem z estońskim CIT
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Materiał Promocyjny
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Obrót kryptowalutami nie wpływa na estoński CIT
CIT
Obrót kryptowalutami nie wpływa na estoński CIT
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama