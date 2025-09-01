Rzeczpospolita
Kontrakty terminowe nie zawsze wykluczają z estońskiego CIT

Rozliczenia dokonywane z pochodnych instrumentów finansowych nie powinny być uznawane za przychody pasywne wyłączające możliwość korzystania z opodatkowania estońskim CIT, jeśli służą one zabezpieczeniu podstawowej działalności operacyjnej podatnika.

Publikacja: 01.09.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Krzysztof Piwódzki

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 lipca 2025 r. (III SA/Wa 1037/25).

Spółka, która prowadzi działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi i podlega opodatkowaniu w reżimie estońskiego CIT, złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Chciała uzyskać potwierdzenie, że w razie uzyskiwania przychodów z kontraktów terminowych zabezpieczających kurs walut nie utraci prawa do formy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, tj. że w dalszym ciągu warunek z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o CIT pozostanie spełniony. Spółka podkreślała, że realizacja transakcji nie ma charakteru spekulacyjnego, lecz jest związana z jej podstawową działalnością gospodarczą.

