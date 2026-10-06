Rzeczpospolita
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Dobra zmiana dla dobroczynnych organizacji. Będzie łatwiej o zwolnienie z CIT

Fundacje i stowarzyszenia, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, mają problemy ze stosowaniem podatkowej ulgi. Nowelizacja przepisów powinna je rozwiązać.

Publikacja: 06.10.2026 13:22

Dochody przeznaczone na działalność pożytku publicznego będą zwolnione z podatku.

Dochody przeznaczone na działalność pożytku publicznego będą zwolnione z podatku.

Foto: PAP/Adam Warżawa

Przemysław Wojtasik

Sejm pracuje nad dużą nowelizacją ustaw o PIT, CIT i ryczałcie. Na razie jest znana głównie ze zmian uszczelniających (ostatnio opisywaliśmy je w „Rzeczpospolitej” z 22 września), ale są w niej również rozwiązania korzystne dla podatników. Choćby dla tzw. trzeciego sektora, czyli działających dla dobra wspólnego organizacji. Chodzi o zwolnienie z CIT.

– Od lat organizacje pozarządowe zabiegają o poszerzenie tego zwolnienia. Obecny katalog jest anachroniczny i nie oddaje różnorodności realizowanych przez trzeci sektor działań – mówi Rafał Dymek, ekspert Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

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