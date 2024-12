Zrównoważony łańcuch dostaw - odpowiedzialność za produkt lub usługę

Idąc w ślad za załącznikiem nr 2 do rozporządzenia dot. ESRS, możemy go zdefiniować jako pełen zakres działań, zasobów i relacji, z których jednostka korzysta i na których się opiera, tworząc swoje produkty lub usługi od koncepcji do realizacji, konsumpcji i wycofania z eksploatacji. Obejmuje on dwa rodzaje podmiotów, tj. podmioty na:

- wyższym szczeblu łańcucha wartości (upstream) to np. dostawcy dostarczający produkty lub świadczący usługi, które są następnie wykorzystywane do rozwijania produktów lub usług jednostki,