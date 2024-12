Zebranie danych z obszaru S będzie wyzwaniem dla firm

Wśród istotnych dokumentów odnoszących się do kwestii społecznych należy wymienić m.in. Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego OZN nr A RES/70/01 przyjętą 25 września 2015 r., która zawiera plan działania na rzecz wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w jej bardzo szerokim ujęciu i stanowiła podstawę do opracowania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, będących częścią Agendy 2030. Każdy ze wspomnianych celów odnosi się w mniejszym lub większym stopniu do kwestii społecznych, zajmując się takimi zagadnieniami jak m.in. walka z ubóstwem, dobra jakość życia, równość płci, dostęp do energii, dobra jakość edukacji czy dostęp do wody i warunków sanitarnych. Niemniej jednak nawet te cele, które wydają się niezwiązane z kwestiami społecznymi, w rzeczywistości również się do nich odnoszą, np. promocja wzrostu gospodarczego (cel 8) zawiera w sobie prawo do pracy i korzystania ze sprawiedliwych warunków pracy, zakaz pracy dzieci, równe prawa kobiet w dziedzinie zatrudnienia, a ochrona mórz i oceanów (cel 14) związana jest z prawem do zdrowia oraz prawem do odpowiedniej żywności. Ukazuje to doskonale, że motorem napędowym wszelkich działań podejmowanych przez międzynarodowe instytucje na rzecz zrównoważonego rozwoju jest dbałość o szeroko pojętą jakość życia społeczeństw.