Dlaczego nie powinniśmy używać terminu sprawozdawczość niefinansowa?

Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) zastąpiła dyrektywę NFRD (ang. Non-Financial Reporting Directive). Zamiana pojęcia „raportowanie niefinansowe” (ang. non-financial reporting) na „raportowanie zrównoważonego rozwoju” (ang. sustainability reporting) w tytule tych przepisów to nie tylko semantyka. To odzwierciedlenie głębokiej zmiany w podejściu do informacji o zrównoważonym rozwoju.

Pojęcie „informacje niefinansowe” stawiało je nieco w kontrze do „informacji finansowych”, sugerując rozdzielność tych zbiorów. Tymczasem strategia spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju może mieć istotne przełożenie na jej wyniki finansowe, wycenę czy ryzyko kredytowe, a pomiędzy sprawozdawczością finansową i zrównoważonego rozwoju występuje wiele wzajemnych powiązań. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej znaczące dla odbiorców finansowych (inwestorów, analityków, banków) i mogą się przekładać na wyniki finansowe oraz wycenę aktywów i zobowiązań w sprawozdaniach finansowych w różnych horyzontach czasowych.