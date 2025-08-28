Transformacja energetyczna. Zmiany wymagają czasu

Bo transformacja energetyczna nie jest sprintem – to maraton z dobrze przemyślaną strategią. Jej powodzenie zależy od cierpliwości, konsekwencji i zdolności do dialogu między biznesem, państwem a społeczeństwem. Przykład Grupy Orlen pokazuje, że możliwe jest pogodzenie dążenia do odpowiedzialności klimatycznej z gospodarczą stabilnością. Nie wystarczy zakręcić kurka z ropą – trzeba zbudować nowy, sprawiedliwy i odporny system energetyczny.

Odejście od paliw kopalnych