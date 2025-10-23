Firmy w lesie z regulacją o wylesianiu

Tymczasem w Polsce trwają prace nad ustawą wdrażającą EUDR, wyznaczane są też organy, które mają je egzekwować. Co w tej sytuacji powinien zrobić biznes?

We wrześniu komisarz UE ds. środowiska Jessika Roswall wysłała pismo do przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego Antonia Decaro oraz do duńskiej prezydencji, w którym pisze m.in. o niedostatecznej gotowości systemów informatycznych (unijna platforma TRACES) oraz biznesu do implementacji nowych przepisów. KE proponuje opóźnienie o rok wejścia w życie EUDR w stosunku do obowiązujących dziś terminów – od 30 grudnia 2025 r. dla średnich i dużych firm, od 30 czerwca 2026 r. dla mikro i małych.