Rzeczpospolita
PRO
Menedżer ESG: od raportów do przywództwa

W wielu przedsiębiorstwach rola menedżera ESG bywa nadal utożsamiana głównie z obowiązkiem sporządzania raportów zgodnych z regulacjami.

Publikacja: 23.10.2025 00:00

Menedżer ESG: od raportów do przywództwa

Foto: Adobe Stock

Przemysław Oczyp

W tym ujęciu zadania sprowadzają się do gromadzenia danych, ich agregacji i przygotowania dokumentu, który spełni wymogi formalne. Tak zdefiniowana funkcja ma charakter techniczny i operacyjny, a jej znaczenie postrzegane jest jako wtórne wobec kluczowych procesów biznesowych.

Tymczasem ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet deregulacyjny Omnibus ogranicza obowiązki sprawozdawcze dla większości firm. Jednocześnie dynamiczny rozwój narzędzi sztucznej inteligencji umożliwia automatyzację dużej części prac związanych z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Jeżeli rola menedżera ESG miałaby sprowadzać się wyłącznie do generowania raportów, łatwo przewidzieć, że w perspektywie kilku lat zostałaby w dużej mierze zastąpiona przez rozwiązania cyfrowe.

