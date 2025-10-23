Rzeczpospolita
Etyka, prawa człowieka oraz różnorodność w strategii

Publikacja: 23.10.2025 10:57

Foto: Adobe Stock

Anna Socha

ESG | Kapitał przedsiębiorstwa

Współczesne strategie zrównoważonego rozwoju podkreślają znaczenie etyki, praw człowieka i różnorodności w budowaniu przewagi konkurencyjnej. W Orlen SA kodeks etyki i wartości stanowią istotny fundament działań wpisanych w Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025–2035, a także kulturę organizacyjną firmy. Realizowana przez nas strategia obok celów klimatycznych oraz środowiskowych określa także aspekty społeczne – m.in. przestrzeganie praw człowieka, dbanie o etykę, różnorodność i inkluzywność oraz przeciwdziałanie korupcji. Grupa Orlen, jako największy koncern multienergetyczny w Europie Środkowej, poprzez wdrażane rozwiązania pokazuje, że ESG nie sprowadza się jedynie do tabel w raportach, ale także kształtowania relacji wewnętrznych i wpływania na społeczne postrzeganie przedsiębiorstwa.

