Zmiana klimatu a należyta staranność

Obszar praw człowieka jest jednym z tych filarów, gdzie potrzebna jest uważność. W globalnych łańcuchach dostaw o złożonej strukturze i dużych trudnościach z przejrzystością procesów łatwo o ryzyko nadużyć. Dodatkowym czynnikiem są pojawiające się konsekwencje zmiany klimatu, które destabilizować mogą działalność przedsiębiorstw. Już teraz widać wzajemne zależności pomiędzy tym, co dzieje się w systemach przyrodniczych, społecznych, i skutkami biznesowymi. Będąc w różnych rolach – mieszkańca i mieszkanki, konsumenta i konsumentki czy osoby zatrudnionej – możemy odczuwać zmiany wywołane pogarszającym się stanem środowiska.