Rzeczpospolita
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Zmiana klimatu a należyta staranność

Ryzyko w biznesie nie wiąże się już z tradycyjnie rozumianymi kategoriami. Ostatnie lata pokazały, że przedsiębiorstwa powinny na nowo zdefiniować zarówno czynniki, jakie mogą oddziaływać na prowadzoną przez nich działalność, jak i ustalić granice, poza którymi konieczna jest reakcja.

Publikacja: 25.06.2026 13:31

Zmiana klimatu a należyta staranność

Foto: Adobe Stock

Agata Rudnicka

Obszar praw człowieka jest jednym z tych filarów, gdzie potrzebna jest uważność. W globalnych łańcuchach dostaw o złożonej strukturze i dużych trudnościach z przejrzystością procesów łatwo o ryzyko nadużyć. Dodatkowym czynnikiem są pojawiające się konsekwencje zmiany klimatu, które destabilizować mogą działalność przedsiębiorstw. Już teraz widać wzajemne zależności pomiędzy tym, co dzieje się w systemach przyrodniczych, społecznych, i skutkami biznesowymi. Będąc w różnych rolach – mieszkańca i mieszkanki, konsumenta i konsumentki czy osoby zatrudnionej – możemy odczuwać zmiany wywołane pogarszającym się stanem środowiska.

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