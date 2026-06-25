Rzeczpospolita
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ESG pod wpływem zmian regulacyjnych

Drugi rok raportowania ESG zgodnie ze standardami ESRS przyniósł większą dojrzałość spółek i audytorów, ale nie mniej wyzwań. Zamiast problemów z wdrożeniem na pierwszy plan wysunęły się oczekiwania nadzorcze, jakość danych i proces atestacji.

Publikacja: 25.06.2026 13:31

ESG pod wpływem zmian regulacyjnych

Foto: Adobe Stock

Magdalena Dominiak

W 2025 r. zobowiązane jednostki po raz drugi opublikowały raporty zrównoważonego rozwoju sporządzone zgodnie ze standardami ESRS oraz poddały je atestacji. O ile pierwszy rok był wyzwaniem, a nawet eksperymentem, o tyle w drugim roku spółki, jak i biegli rewidenci przystępowali do procesu z większą świadomością wymogów regulacyjnych i stopnia złożoności procesów sprawozdawczych oraz z lepszym zrozumieniem zasad atestacji. Nie oznacza to jednak, że proces stał się łatwy lub w pełni dojrzały – zmienił się raczej charakter wyzwań. W pierwszym roku największym wyzwaniem dla spółek były nowe, złożone standardy ESRS, napięte harmonogramy oraz dostępność danych. Audytorzy wskazywali natomiast na brak ugruntowanych praktyk oraz konieczność zdobycia nowych kompetencji. W kolejnym cyklu raportowania można już było korzystać z bazy opublikowanych raportów, a PANA przedstawiła raport z kontroli tematycznej, który wskazywał oczekiwania nadzorcze wobec atestacji ESG.

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