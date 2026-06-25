Rzeczpospolita
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Greenhushing, czyli zrównoważony rozwój po cichu

Greenwashing to termin, który zdążył już zadomowić się w świadomości społeczeństwa. Konsumenci, inwestorzy i regulatorzy nauczyli się rozpoznawać jego mechanizmy, a samo zjawisko stało się symbolem nadużyć w komunikacji swoich działań na rzecz środowiska.

Publikacja: 25.06.2026 13:32

Greenhushing, czyli zrównoważony rozwój po cichu

Foto: Adobe Stock

Marta Leszka

Natomiast w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o greenhushingu, czyli przeciwnej strategii przedsiębiorstw w obszarze środowiskowym. To podejście, choć pozornie bezpieczniejsze, niesie ze sobą własny zestaw wyzwań i konsekwencji. Bo o ile greenwashing krzyczy, o tyle greenhushing milczy – a oba zjawiska mogą skutecznie spowalniać transformację, której tempo już dziś jest niewystarczające. Warto więc zastanowić się, czy ta rosnąca skłonność do komunikacyjnej ostrożności rzeczywiście chroni firmy przed ryzykiem, czy raczej ogranicza ich zdolność do budowania wiarygodności i realnego wpływu. Czy milczenie może być strategią, która wspiera zrównoważony rozwój, czy przeciwnie – staje się kolejną barierą na drodze do transparentności i odpowiedzialności?

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