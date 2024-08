E-sklepy rosną w siłę i... obrastają długami

Liczba e-sklepów w Polsce zbliża się do 70 tys – pisze w „Rz” Piotr Mazurkiewicz. Aż 77 proc. ankietowanych konsumentów dokonało ostatniego zakupu w Internecie, a tylko 23 proc. poszło do sklepu stacjonarnego. 87 proc. pytanych robiło zakupy w e-sklepach w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Mimo to kondycja finansowa sklepów internetowych budzi niepokój. Kwota zadłużenia, 131 mln zł, to wynik nieopłacenia 22 305 zobowiązań przez 4809 firm. Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł do zwrotu, to o 2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ciągu roku przybyło również 268 dłużników i 2941 nieuregulowanych faktur. Obecnie nieuregulowane jest 22,3 tys. zobowiązań 4,8 tys. firm.