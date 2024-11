Sygnaliści. Czy Inspekcja Pracy wkroczy w razie działań odwetowych?

Inspektor pracy nie jest zobligowany do podejmowania żadnych czynności na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów. Nie oznacza to jednak, że nie będzie ustalał, czy wobec zgłaszającego doszło do naruszenia przepisów prawa pracy.