Okres świątczny to czas spotkań integracyjnych, paczek dla pracowników i ich dzieci, ale także okres udzielania świadczeń finansowych – czy to w postaci gotówki, czy kart przedpłaconych, bonów i talonów. Każda forma wsparcia dla pracowników w tym szczególnym okresie najczęściej traktowana jest jako swoisty benefit pracowniczy. Tym bardziej zatem warto zastanowić się, co i jak możemy sfinansować pracownikom w okresie świąt zimowych (zwłaszcza Bożego Narodzenia i Nowego Roku). Odpowiedź na to pytanie determinuje krąg osób uprawnionych do otrzymania danego świadczenia, warunki, jakie muszą zostać spełnione, oraz sposób rozliczenia danego świadczenia z ZUS i organami podatkowymi, co także ma odniesienie do wysokości realnie otrzymanych przez pracowników świadczeń.