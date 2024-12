Co musi zawierać procedura zgłoszeń wewnętrznych, a co może? Jak podejść do kwestii rozszerzenia ustawowego katalogu naruszeń prawa? Czy warto zachęcać do wybierania zewnętrznej ścieżki dokonywania zgłoszeń? Czy i jaki system zachęt można przewidzieć w procedurze?