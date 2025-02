Praca w gospodarstwie rolnym wydłuża staż pracy

Jednym ze sposobów wykazania dłuższego stażu pracy jest doliczenie do niego okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Aby zaliczenie to było możliwe, muszą zostać spełnione warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. z 1990 r. Nr 54 poz. 310). W myśl art. 1 ust.1 tej ustawy znaczenie mają następujące okresy:

1) prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,