Outsourcing pod lupą PIP. Jak pracodawcy obchodzą przepisy?

Outsourcing to jedno z rozwiązań, po które coraz chętniej sięgają przedsiębiorcy, poszukując efektywnych metod zarządzania zasobami i kosztami. Jest to jednak model, który budzi także zainteresowanie organów nadzorczych, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. Outsourcing noszący znamiona pośrednictwa pracy zamiast świadczenia usług w ramach wydzielonych procesów może być przez PIP uznany za faktyczną pracę tymczasową, co prowadzi do negatywnych konsekwencji prawnych.