Nie tylko sąd pracy może zająć się szefem naruszającym przepisy prawa

Każdy pracodawca wie, że w razie konfliktu z pracownikiem, podwładny może pozwać go do sądu pracy. Mniej upowszechniona jest wiedza o tym, że kodeks pracy i inne przepisy szczególne zawierają także regulacje przewidujące za naruszanie praw pracowniczych odpowiedzialność wykroczeniową, a w drastycznych przypadkach także karną. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni mieć przynajmniej ogólną wiedzę o tych przepisach. Pracownikom przyda się ona w sporach z szefem, dając często argument niezbędny do dochodzenia swoich praw. Pracodawcy powinni być natomiast świadomi, że część ich przewinień skończyć się może nie tylko zasądzeniem jakiejś kwoty przez sąd pracy, ale i dodatkową grzywną. Równie istotna dla pracodawców jest wiedza o tym, kto odpowiada za wykroczenia. Nie zawsze osobą odpowiedzialną za poszczególne czyny jest właściciel firmy lub jej prezes. Wszystko zależy od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, struktury organizacyjnej pracodawcy, a nawet powierzonego pracownikom zakresu obowiązków.