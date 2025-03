Kiedy zatrudniony powinien pójść do lekarza medycyny pracy?

Badania medycyny pracy są obowiązkowym elementem procedury zatrudnienia, który ma realny wpływ na bezpieczeństwo zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Celem badań jest ocena zdolności pracownika do wykonywania zadań na danym stanowisku, przy uwzględnieniu warunków pracy oraz wszystkich zagrożeń. Pełnią one kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, a także pomagają minimalizować ryzyko zawodowe. W myśl obowiązujących przepisów pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wynika to zarówno z art. 66 Konstytucji RP, jak i z przepisów prawa pracy.