Jak naliczać urlop wypoczynkowy po wychowawczym?

Pracodawcy często mają wątpliwości, jak prawidłowo naliczać urlop wypoczynkowy dla osób korzystających z urlopu wychowawczego. W wielu miejscach można natknąć się na informację, że urlop wychowawczy wyklucza prawo do urlopu wypoczynkowego. To generalne stwierdzenie nie jest jednak w pełni prawdziwe. To, czy i ile urlopu wypoczynkowego naliczy się pracownikowi, zależy od tego, kiedy i jak długo będzie on przebywał na wychowawczym. Błędne wyliczenia mogą prowadzić do problemów kadrowych. Oto kluczowe zasady, które warto znać.