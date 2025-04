Jakie są granice krytyki szefa - ważny wyrok Europejskiego Trybunału

Podwładny ma prawo do krytyki przełożonego w pewnym zakresie. Trzeba jednak sprawiedliwie wyważyć prawo pracownika do wolności wyrażania opinii i prawo pracodawcy do ochrony interesów (np. organizacji procesu pracy).

Taka konkluzja płynie z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 lutego 2024 r. w sprawie 48340/20 (Dede p. Turcji).