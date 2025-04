Jak zadbać o to, by pracownik nie wspierał konkurencji?

Celem umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jest zabezpieczenie interesów pracodawcy przed konkurencyjną – i tym samym mogącą narazić pracodawcę na szkodę – działalnością pracownika. Tego rodzaju umowy są zazwyczaj zawierane z kluczowymi pracownikami o szerokich kompetencjach i wysokim poziomem wiedzy o firmie, stosowanych przez nią technologiach i know-how. Podpisuje się je także z osobami mających dostęp do informacji poufnych. Tacy pracownicy, z uwagi na swoją unikalną wiedzę, mogą stać się łakomym kąskiem dla konkurencji. Co istotne, w związku z dodaniem w 2023 roku do kodeksu pracy nowego przepisu – art. 261, w obecnym stanie prawnym umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jest jedynym wprost przewidzianym prawem rozwiązaniem, które pozwala pracodawcy skutecznie ograniczyć pracownikowi swobodę jednoczesnego podejmowania dodatkowego zatrudnienia.