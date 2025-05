Kto płaci za badania i szkolenia okresowe kierowców

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany do pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych. Wynika to wprost z art. 39l ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1539, dalej: u.t.d.). Natomiast jeżeli chodzi o świadectwo kwalifikacyjne (szkolenia okresowe), które kierowca musi przejść co pięć lat (a jeżeli jest po 60. roku życia, to co 30 miesięcy), to sytuacja wygląda całkowicie inaczej, ponieważ przepisy ustawy o transporcie drogowym jasno stanowią, że pracodawca może takie koszty ponieść. Oznacza to, że może, ale nie musi. Mówi o tym art. 39l pkt. 2 u.t.d.