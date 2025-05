By uzyskać zwolnienie z ZUS, warto postarać się o indywidualną interpretację prawa podatkowego

Pracodawca, który prowadzi program poleceń kandydatów do pracy, nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od przyznawanych w ramach programu gratyfikacji. Do takiego wniosku doszedł ZUS w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2025 r., nr DI/100000/43/338/2025.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o wyjaśnienie przepisów do ZUS był zapobiegliwy – najpierw uzyskał interpretację indywidualną prawa podatkowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał mu rację – świadczenie za polecenia kandydata do pracy nie wynika z zawartych umów o pracę. Poszukiwanie nowych pracowników nie należy bowiem do obowiązków polecających. Świadczenie pieniężne, wypłacane w ramach programu, stanowi więc dla tych osób przychód z innych źródeł, a nie przychód ze stosunku pracy. ZUS w interpretacji podkreślił, że nie jest prawnie możliwe uwzględnianie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należności, które nie stały się przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. To samo dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.