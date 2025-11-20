Aktualizacja: 20.11.2025 10:09 Publikacja: 20.11.2025 06:00
Polski nie jest językiem, w którym łatwo jest napisać neutralne pod względem płci ogłoszenie o pracę.
Foto: Adobe Stock
Jeszcze kilka lat temu formy „ministra”, „adwokatka” czy „radczyni prawna” raziły. Skoro jednak można mówić o „sprzątaczkach”, „księgowych” i „sekretarkach”, powinniśmy łamać opór purystów językowych. Świat się zmienia. Język odzwierciedla nasz sposób myślenia. Dopóki feminatywy dotyczą niskich stanowisk lub zawodów sfeminizowanych, nie budzą w odbiorcach sprzeciwu. Jeżeli używamy jedynie form męskoosobowych jako form poważnych, to jednocześnie to, co żeńskie, sytuujemy jako podrzędne.
Z pomocą miały przyjść przepisy. Już 24 grudnia 2025 r., w samym środku świątecznej gorączki i zapachu pierników, polscy pracodawcy dostaną od państwa prezent, którego z pewnością nie zamawiali: obowiązek stosowania neutralnych pod względem płci nazw stanowisk w ogłoszeniach o pracę. Idea jest słuszna – warunki naboru nie powinny dyskryminować. Brakuje jednak jednoznacznych wytycznych, jak dokładnie nowe zasady mają być wprowadzone w życie. Wątpliwości nie rozwiewa odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pytania „Rzeczpospolitej”. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. "Sekretarz czy sekretarka".
Czytaj więcej:
Czasem trudności mogą być trudne do przeskoczenia. Kłody pod nogi rzuca sam język. Co np. będzie musiał napisać w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracodawca, chcący zatrudnić tokarza?! Polski nie jest językiem, który łatwo da się „zneutralizować”. Dlatego z niecierpliwością czekam na stanowisko Rady Języka Polskiego, dotyczące nowych obowiązków.
Zapraszam do lektury Tygodnika Kadrowych!
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Jeszcze kilka lat temu formy „ministra”, „adwokatka” czy „radczyni prawna” raziły. Skoro jednak można mówić o „sprzątaczkach”, „księgowych” i „sekretarkach”, powinniśmy łamać opór purystów językowych. Świat się zmienia. Język odzwierciedla nasz sposób myślenia. Dopóki feminatywy dotyczą niskich stanowisk lub zawodów sfeminizowanych, nie budzą w odbiorcach sprzeciwu. Jeżeli używamy jedynie form męskoosobowych jako form poważnych, to jednocześnie to, co żeńskie, sytuujemy jako podrzędne.
Co robić, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyłącza z ubezpieczeń osoby zatrudnione w spółce z o.o., k...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Przywrócenie do pracy następuje na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy.
Pracodawcy w ogłoszeniach rekrutacyjnych będą musieli podawać nazwy stanowisk neutralne pod względem płci. Choć...
W 2026 r. więcej pracowników zyska prawo do wyższego dodatku stażowego. Będzie to możliwe dzięki zmianie zasad o...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Otwarta przestrzeń biurowa może naruszać prawa pracowników. Open space nie może prowadzić do ciągłego monitorowa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas