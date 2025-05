Czy brak miejsca na dyżurze w przedszkolu uprawnia do urlopu opiekuńczego

Pracownicy zostało do wykorzystania w tym roku 12 dni urlopu wypoczynkowego. Twierdzi, że jej dziecko nie dostało się na dyżur wakacyjny w przedszkolu i w związku z tym chce skorzystać też z urlopu opiekuńczego, by zająć się dzieckiem w trakcie wakacji. Czy ma do tego prawo? Z jakich innych rozwiązań przewidzianych dla pracowników może skorzystać? – pyta czytelnik.

Lato to czas, który wielu rodziców przedszkolaków planuje z dużym wyprzedzeniem. Jednym z rozwiązań na zapewnienie opieki nad dzieckiem podczas przerwy wakacyjnej są tzw. dyżury wakacyjne w przedszkolach. Niestety, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie każde dziecko może się na taki dyżur dostać.