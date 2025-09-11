Rzeczpospolita
Jak uniknąć problemów związanych z pracą zdalną z zagranicy?

Możliwość łączenia pracy z odpoczynkiem to skuteczne narzędzie motywacyjne. Praca zdalna z zagranicy może jednak przysporzyć pracodawcy kłopotów.

Publikacja: 11.09.2025 05:40

Foto: Adobe Stock

Joanna Stolarek

Lipiec, sierpień czy wrzesień to miesiące, w których w kalendarzach działów kadr obok standardowej nieobecności związanej z urlopem, pojawia się często także tzw. workation, czyli wyjazd, przeważnie zagraniczny, łączący pracę z wypoczynkiem w atrakcyjnym miejscu. Takie rozwiązanie jest z pewnością korzystne dla pracownika, jednak żeby sam pobyt przebiegał bez większych zakłóceń oraz aby rozwiązanie to było bezpieczne tak dla samego pracownika, jak i jego pracodawcy, należy zadbać o szczegóły. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszystkie kwestie związane z workation uda się załatwić „od ręki”. Stąd też działy kadr powinny przygotować kontrolną listę zadań, aby żaden element nie umknął ich uwadze oraz podejmować działania z odpowiednim wyprzedzeniem. To na pracodawcy bowiem spoczywa większość obowiązków związanych z takim wyjazdem. Należą do nich m.in. kwestie imigracyjne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz z zakresu prawa pracy.

