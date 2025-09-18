Nowe technologie ułatwiają prowadzenie ewidencji

Ewidencja czasu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. To właśnie ona pozwala prawidłowo ustalić wynagrodzenie, dodatki i inne świadczenia, a w razie kontroli czy sporów o nadgodziny, stanowi kluczowy dowód. Nic więc dziwnego, że jej rzetelne prowadzenie ma ogromne znaczenie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Współczesne organizacje coraz częściej do ewidencjonowania godzin pracy wykorzystują narzędzia cyfrowe. Zamiast papierowych list obecności stosuje się aplikacje i systemy rejestracji, które zapisują godziny wejścia i wyjścia, raportują przerwy, a nawet łączą się z systemami kadrowo-płacowymi, ułatwiając rozliczenia. Trzeba jednak pamiętać, że ewidencja nie powinna pełnić funkcji monitoringu, bowiem są to dwie różne instytucje prawne, a każda z nich wiąże się nie tylko z innymi obowiązkami, ale także z innymi konsekwencjami dla pracodawcy.