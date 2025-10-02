Rzeczpospolita
Odprawa pieniężna także dla zwalnianych indywidualnie

Gdy pracownik jest zwalniany indywidualnie, jego prawo do odprawy pieniężnej jest uzależnione od przyczyny rozwiązania z nim umowy o pracę. Gdy rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca ma obowiązek jej wypłacenia.

Publikacja: 02.10.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia z przyczyn niedotyczących pracownika, wówczas przysługuje pracownikowi prawo do odprawy pieniężnej. Zasady obowiązujące przy wypłacie odpraw pieniężnych określa ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2025 r. poz. 570).

Zakres odprawy pieniężnej wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, w myśl którego wysokość odprawy jest uzależniona od zakładowego stażu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik, z którym rozwiązano umowę w ramach zwolnienia grupowego ma prawo do odprawy w wysokości:

