Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?

Możliwe jest zwolnienie z oskładkowania ZUS kart finansowanych przez pracodawcę. Kluczowy jest sposób wydatkowania środków na posiłki.

Publikacja: 09.10.2025 05:40

Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?

Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?

Foto: Adobe Stock

Sandra Szybak-Bizacka, Anna Szulc

Karty lunchowe zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność. Stanowią one dla pracowników dodatkowy benefit, zaspokający ich podstawowe potrzeby. Dodatkowo przyznawanie kart lunchowych (zamiast np. wyższego wynagrodzenia) może być korzystne finansowo, bo karty te mogą być zwolnione ze składek ZUS (na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. Czyli korzyść będzie uzyskiwał zarówno pracownik, jak i pracodawca (bo składki są finansowane częściowo przez pracownika, a częściowo przez pracodawcę). Jak jednak w przypadku każdego zwolnienia stanowiącego wyjątek od zasady opłacania składek od przychodu pracownika, także i w tym wypadku należy zadbać o właściwe wdrożenie takiego benefitu i korzystanie z niego w prawidłowy sposób.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Nie chodzi o to, by zostać preppersem, ale gdy nie będzie prądu, warto mieć naładowany powerbank i l
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Kto spakował plecak?
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?
Kadry i Płace
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?
Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwi ukaranie pracownika?
Kadry i Płace
Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwi ukaranie pracownika?
Co musi zrobić pracodawca w sytuacji zagrożenia?
Kadry i Płace
Co musi zrobić pracodawca w sytuacji zagrożenia?
Czy czterodniowy tydzień pracy jest możliwy już teraz?
Kadry i Płace
Czy czterodniowy tydzień pracy jest możliwy już teraz?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama