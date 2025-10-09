Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Pracodawca może wspierać profilaktykę raka

Choć nie ma podstawy prawnej do kierowania pracowników na badania lekarskie związane ze schorzeniami nowotworowymi, pracodawca może refundować ich koszt w ramach dofinansowania do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Publikacja: 09.10.2025 05:10

Pracodawca może wspierać profilaktykę raka

Pracodawca może wspierać profilaktykę raka

Foto: Adobe Stock

Monika Czekanowicz

Nawiązując stosunek pracy, pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania za wynagrodzeniem. Nie jest to jednak wyłączny obowiązek pracodawcy w stosunku do pracownika. Kodeks pracy wymienia szereg innych obowiązków pracodawcy związanych m.in. z organizacją pracy, przeprowadzaniem oceny, awansowaniem, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, jak również obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym ostatnim przypadku, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. To postanowienie nie precyzuje, w jaki sposób pracodawca ma ten obowiązek spełnić. Byłoby to po prostu niemożliwe z uwagi na różnorodność wykonywanych przez pracowników czynności, wykorzystywanych narzędzi oraz miejsca pracy. Jeden obowiązek jest jednak niezmienny i dotyczy każdej branży – obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktyki zdrowotnej, która obejmuje:

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Nie chodzi o to, by zostać preppersem, ale gdy nie będzie prądu, warto mieć naładowany powerbank i l
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Kto spakował plecak?
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?
Kadry i Płace
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?
Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwi ukaranie pracownika?
Kadry i Płace
Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwi ukaranie pracownika?
Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?
Kadry i Płace
Jak prawidłowo korzystać z kart lunchowych?
Co musi zrobić pracodawca w sytuacji zagrożenia?
Kadry i Płace
Co musi zrobić pracodawca w sytuacji zagrożenia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama