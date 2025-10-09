Pracodawca może wspierać profilaktykę raka

Nawiązując stosunek pracy, pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania za wynagrodzeniem. Nie jest to jednak wyłączny obowiązek pracodawcy w stosunku do pracownika. Kodeks pracy wymienia szereg innych obowiązków pracodawcy związanych m.in. z organizacją pracy, przeprowadzaniem oceny, awansowaniem, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, jak również obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym ostatnim przypadku, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. To postanowienie nie precyzuje, w jaki sposób pracodawca ma ten obowiązek spełnić. Byłoby to po prostu niemożliwe z uwagi na różnorodność wykonywanych przez pracowników czynności, wykorzystywanych narzędzi oraz miejsca pracy. Jeden obowiązek jest jednak niezmienny i dotyczy każdej branży – obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktyki zdrowotnej, która obejmuje: